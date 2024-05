Titoli Small Cap | stiamo entrando in una fase ottimale?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) I dati più deboli ma comunque solidi degli Stati Uniti e la combinazione di un’inflazione moderata con una crescita migliore del previsto in Europa creano un punto di ingresso interessante per leCap su entrambe le sponde dell’Atlantico. Lo scrive Francesco Lomartire, Responsabile di SPDR ETFs per il Sud Europa sottolineando che “con livelli di valutazione delle Large Cap diventati elevati, il rally di mercato ha iniziato ad allargarsi con gli investitori alla ricerca di opportunità in tutti i settori e segmenti di capitalizzazione di mercato. LeCap “potrebbero essere ben posizionate per trarre vantaggio da questa tendenza, considerati i multipli interessanti, il potenziale di recupero, la composizione settoriale ciclica e un maggior focus sul mercato interno in un contesto di deglobalizzazione.