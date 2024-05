Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

Siamo persone ragionevoli, disponibili alla discussione ma dobbiamo fare gli interessi dei lavoratori". Andremo fino in fondo, perché in questa azienda sta succedendo di tutto e di più". "Dopo l’incontro nel quale abbiamo parlato della cassa integrazione, l’azienda non si è fatta più sentire, quindi oggi siamo qui per fare il punto sulla situazione e risolvere una volta per tutte una situazione che va avanti da troppo tempo.

Protesta all’Ykk lavoratori | In arrivo la diffida