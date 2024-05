Acampada pro Palestina | L’Università non dialoga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alcuni docenti e diversi dipendenti delhanno voluto essere presenti e sono intervenuti martedì sera all’assemblea del “Contro-Senato“ che si è tenuta nel cortile Volta dove, dal 17 maggio si è insediato un accampamento per la liberazione della. Una presa di posizione netta dell’Ateneo contro il genocidio in atto, cessazione dei rapporti del, degli enti governativi, di aziende società con lo Stato d’Israele, cessazione dei rapporti tra UniPv e ogni industria coinvolta nella commercializzazione di strumentazione bellica, ma anche l’apertura di corridoi universitari senza vincoli di censura chiedono gli studenti. "Manca il dialogo con i vertici del– sostengono i manifestanti –. Abbiamo cambiato referente e dal prorettore vicario Giampaolo Azzoni siamo passati al professor Tomaso Vecchi, ma non siamo riusciti a sbloccare la situazione".