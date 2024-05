Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

Eppure, con una cifra “molto modesta” per la “Commissione europea”, come “1 miliardo di euro all’anno, si risolverebbero molti dei problemi perché potremmo avere 20 gruppi in Europa che studiano i rimedi” per questa e per le altre “malattie rare. Avremmo bisogno di fare uno studio di più grandi dimensioni e magari cominciando molto prima, quando siamo ancora all’inizio” della patologia, ma “purtroppo è impossibile trovare risorse economiche per fare uno studio del genere che richiede la partecipazione di molti centri per avere un numero sufficiente di ammalati”.

Garattini | Pazienti Sla soddisfatti del medico ma serve più empatia