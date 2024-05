Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

La vittima non è stata identificata. La vittima non è ancora stata […]. L'incidente è avvenuto mentre il volo KL1341 si stava preparando a decollare per Billund, in Danimarca. Aperta un'indagine sull'accaduto Una persona è morta oggi pomeriggio, 29 maggio, dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo della Klm all'aeroporto internazionale di Amsterdam Schiphol.

Amsterdam persona muore riusucchiata dal motore di un aereo Klm sulla pista di Schiphol