WTA Rabat 2024 - Peyton Stearns domina la finale contro Mayar Sherif

(Di sabato 25 maggio 2024) Dura un’ora e tredici minuti ladel Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryemdi tennis: l’ultimo atto del torneo di categoria WTA 250, giocato sulla terra battuta outdoor di, in Marocco, vede il dominio della statunitense, che liquida l’egizianacon il punteggio di 6-2 6-1. Nel primo set la statunitense è cinica nel conquistare i punti più importanti del parziale: sia nel quarto che nell’ottavo giocoriesce a trascinare ai vantaggie, successivamente, ad ottenere palla break. In entrambi i casi la nordamericana sfrutta immediatamente l’occasione, strappando la battuta all’avversaria. In questo modoincamera il primo parziale in 34 minuti con lo score di 6-2. Nella seconda partitaannulla nel game d’apertura due palle break non consecutive, poi è lei, nel game successivo, a strappare la battuta a quindici all’egiziana, sfruttando la prima opportunità.