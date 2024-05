Napoli-Conte - accordo ad un passo | manca l’ultimo step – ESCLUSIVA

(Di sabato 25 maggio 2024) Ore calde in casa, Antonioè sempre più vicino: l’è davvero ad un, arriva l’ed Antonionon sono stati mai così vicini: l’allenatore sta valutando l’offerta di De Laurentiis. Nonostante nelle ultime settimane si sia raffreddata la pista, nelle ultime ore, invece, si è riaccesa la possibilità di vederlo sulla panchina del. Gian Piero Gasperini è sempre più orientato ad accettare la proposta di rinnovo offertagli dal presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi. Di conseguenza, il patròn delavrebbe deciso di chiudere per: il tecnico leccese è sempre stata la priorità ma nel frattempo la dirigenza azzurra stava monitorando la situazione di Gasperini che ha poi centrato la vittoria di una storica Europa League. Sullo sfondo rimane Stefano Pioli, pronto a lasciare il Milan dopo l’sulla buonuscita, che rimane la prima opzione nel caso in cui dovesse sfumare la trattativa con

Antonio Tajani è stato ospite in studio da Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 14 marzo. Il vicepremier, forte degli ottimi risultati ottenuti alle elezioni regionali, analizza così il dato: "C'è una crescita costante, con passo d'alpino, è una crescita non esponenziale, è una crescita dello 0,1 a settimana. liberoquotidiano

A un passo dal podio. Ha dato tutto quello che aveva Antonio Esposito nella Finale per il bronzo della categoria dei -81 kg maschili degli Europei di judo. Sul tatami di Zagabria (Croazia), il judoka nostrano si è trovato al cospetto del n. oasport

Antonio Rossi, ex campione di canoa (tre ori mondiali, uno europeo, cinque Olimpiadi con tre ori, un argento e un bronzo), si confessa in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove rivela di essere quasi morto il 18 luglio 2021 mentre era in sella alla sua bici alla Granfondo Pinarello a Conegliano. liberoquotidiano

Verso il voto, il ministro Tajani ora rispolvera il "voto utile" e lancia la carica agli Azzurri - Verso il voto, il ministro Tajani ora rispolvera il "voto utile" e lancia la carica agli Azzurri - antonio Tajani, segno che - come lui stesso ha ricordato - sembra che per il partito Azzurro stia soffiando un vento positivo per queste elezioni. «Stiamo scalando questa grande montagna che è il 10 ... ilgazzettino

Allenatore Napoli, Gasperini resta all'Atalanta: ADL prova a chiudere per Conte - Allenatore Napoli, Gasperini resta all'Atalanta: ADL prova a chiudere per Conte - 11.55 - ADL ora accelera su antonio Conte : le parti hanno riacceso i contatti ed avranno un ulteriore contatto nella giornata odierna, c'è stato un avvicinamento rispetto alla proposta di due settima ... tuttonapoli

Gasperini verso il sì all'Atalanta: oggi nuovo incontro con Percassi - Gasperini verso il sì all'Atalanta: oggi nuovo incontro con Percassi - Sono ore decisive per il futuro di Gian Piero Gasperini. Nella giornata odierna il tecnico di Grugliasco incontrerà nuovamente il presidente dell'Atalanta, antonio Percassi, per decidere se far proseg ... sportmediaset.mediaset