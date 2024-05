LIVE – MotoGP - GP Catalogna | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Lavola a Barcellona per disputare il Gran Premio di, sesto appuntamento del motomondiale 2024. Il paddock lascia così la Francia dopo due settimane di stop e torna in scena in Spagna, dove si era già recato alcune settimane fa per l’appuntamento a Jerez. Sul circuito di Barcellona l’ultimaè andata nelle mani di Aleix Espargaro, che aveva poi firmato il successo anche la domenica. Proprio qui, il pilota iberico dell’Aprilia, ha annunciato nella giornata di giovedì che si ritirerà al termine della stagione corrente. Lo spagnolo tenterà dunque di ripetersi per salutare nel migliore dei modi il Gran Premio di casa, ma si dimostrano molto agguerriti diversi protagonisti della griglia. Jorge Martin – qui di casa e leader del mondiale – vuole vincere ancora una volta la, formato in cui ha dimostrato grande velocità, in modo da allungare in classifica generale.