Ciao Leader | l’ultimo saluto a Nicola Corti - morto sul lavoro alla Kme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Lucca, 25 maggio 2024 – Grande dolore e commozione a Barga per l’addio al’operaio di 50 annilo scorso 15 maggioKme, dove lavorava dal ‘92, stritolato tra i rulli del reparto laminazione. Stamattina si sono tenuti i funerali, e in centinaia si sono radunati fuori dchiesa del Sacro Cuore per dire addio all’uomo, molto conosciuto in paese come tutta la sua famiglia. Il funerale dia Barga Amici, parenti, colleghi e rappresentanti sindacali, così tanti che le esequie sono state celebrate all’esterno della chiesa, in modo da poter salutare in maniera adeguata. Uno striscione lungo la strada che conducechiesa del Sacro Cuore riportava la scritta «». Scritto dagli amici che con lui negli anni ’80 avevano condiviso la passione per la musica sfociata in due gruppi musicali barghigiani dell’epoca e che così lo chiamavano. Dfabbrica di Fornaci di Barga sono arrivati tanti colleghi, c’era il presidente del gruppo KME Vincenzo Manes, la vicepresidente Diva Moriani, il Direttore Generale Operativo per Sud Europa e Centri Servizi, Michele Manfredi, il direttore della stabilimento Manuele Fanucci.