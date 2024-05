Testo e significato di Melodrama - Angelina Mango e la fuga dalla noia in cerca di una vita da gitana

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con “La Noia” e il settimo posto all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango torna con una nuova canzone. Si chiama “Melodrama” ed anticipa l’uscita del suo primo album di inediti in arrivo dal 31 maggio. superguidatv

Nella miriade di canzoni che puntano a diventare il nuovo tormentone estivo 2024 si aggiunge anche Sesso e samba, il nuovo brano di Tony Effe che, insieme a Gaia, mixa trap e sonorità latine per un sound perfetto per accompagnare le nostre calde serate estive. dilei

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2024 e il suo tour sold out Gazzelle continua il suo percorso musicale con Mezzo secondo, il nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme che racchiude amore in un involucro dal sapore estivo.

dilei