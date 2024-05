Disastro in un villaggio - centinaia di persone sepolte sotto una frana

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una sconvolgente tragedia si è consumata a Kaokalam, a nord della Papua Nuova Guinea, in Oceania, dove unaha raso completamente al suolo unseppellendo decine di case dove vivevano diversedi. Al momento, come riferito da Reuters, sarebbero state completamente sommerse dallaalmeno una cinquantina di case. Il bilancio sembra essere particolarmente grave poiché lasi è abbattuta sulverso le 3:00 di notte, quando moltesono state sorprese nel sonno e quindi non sono riuscite a sfuggire. Lakiller Non è ancora chiaro il numero delle vittime ma, secondo un testimone, lemorte sarebbero almeno 300, tra le quali anche il fratello e il cugino. Notizia confermata anche dall’Australian Broadcasting Corp e da altri giornali locali, secondo i quali le vittime accertate sarebbero più di 100. Secondo alcuni racconti un uomo sarebbe tornato indietro per salvare i suoi due figli, ma sarebbe stato sepolto dallainsieme a tutta la famiglia.