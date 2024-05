Come è andato il convegno Io non so parlar d' amore - di Ristretti Orizzonti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una settimana fa ilintitolato “Io non sod’” si è poi tenuto davvero, al carcere Due Palazzi di Padova, organizzato da, e ispirato alla sentenza di gennaio della Corte Costituzionale secondo cui, in sostanza, non c’è bisogno di alcuna legge ad hoc per riconoscere il diritto dei detenuti, e dei loro famigliari, a non essere amputati della propria vita affettiva e sessuale, e che si tratta soltanto (soltanto!) di metterlo in pratica. Si può riconoscere qui un elemento costitutivo del supposto stato di diritto: che c’è sempre bisogno di chiarire di che cosa non c’è bisogno. Lo si sta chiarendo da almeno tre o quattro decenni, mentre altrove lo si fauna cosa ovvia, in Norvegia o in Albania, e in altri 29 paesi! Ilha avuto una partecipazione piuttosto straordinaria di famigliari e detenuti, magistrati e direttori, avvocati e giuristi, volontarie e intellettuali, agenti e assistenti e assessore, mediche e psicologhe e sessuologhe… La sua intera registrazione prende 5 ore e 25 minuti, è, nitidamente, su Radio Radicale.

