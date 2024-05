Tir perde il carico sull’A2 a Petina

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn mezzo pesanteile crea disagi alla circolazione sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra gli svincoli di Polla e, direzione Nord, in provincia di Salerno. L’automezzo mentre era in marcia ha disperso il propriodi mattoni sulla carreggiata. Non si registrano danni a cose o persone. Il traffico ha subito rallentamenti causati dalle operazioni di pulizia della sede stradale Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini dell’ANAS. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

Sanremo, furgone perde assi di legno in galleria: tragedia sfiorata sull'Aurelia Bis ( - Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo, che trasportava assi di legno, ne ha perso il carico. Alcune auto sono riusciti ad evitare l'impatto; un'utilitaria invece, non è riuscita a ... sanremonews

Roma Sud, tir perde parte del carico in A1: traffico rallentato - Un tir ha perso parte del carico nei pressi dell'uscita di Roma Sud. Prestate attenzione. 0 shares tg24.info