(Di giovedì 23 maggio 2024) Domani alle 17.30 insi terrà il concerto ’Seià cembalo certato è violino solo’ di Johann Sebastiana cura degli allievi del Conservatorio. Si tratta del secondo di tre appuntamenti con la grande musica classica in programma con protagonisti i giovanie maestri dell’istituto. L’appuntamento che si terrà nella sala delle colonne nel contesto dell’arte cinquecentesca di Sodoma e Beccafumi è interamente dedicato alla musica di Johann Sebastiane avrà come protagoniste Chiara Zanisi, al violino, e Giulia Nuti, al clavicembalo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I talenti del Franci con le suonate di Bach in Pinacoteca - I talenti del Franci con le suonate di bach in Pinacoteca - Domani alle 17.30 in Pinacoteca si terrà il concerto ’Sei suonate à cembalo certato è violino solo’ di Johann Sebastian bach a cura degli allievi del Conservatorio. Si tratta del secondo di tre appunt ... lanazione

Concerto degli allievi dell’istituto Rinaldo Franci alla Pinacoteca - Concerto degli allievi dell’istituto Rinaldo Franci alla Pinacoteca - SIENA. Venerdì 24 maggio alle ore 17.30, nella splendida cornice della Pinacoteca Nazionale di Siena, si terrà il concerto "Sei suonate a ... ilcittadinoonline

Gli organisti Falcioni e Bonci suonano alla chiesa del Sacro Cuore di Sassari - Gli organisti Falcioni e Bonci suonano alla chiesa del Sacro Cuore di Sassari - Il concerto prevede l’alternanza dei due organisti Adriano Falcioni e Riccardo Bonci, che eseguiranno, tra gli altri brani, la Fantasia e Fuga in sol minore BWV 542 di Johann Sebastian bach (edizione ... unionesarda