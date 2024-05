Guidonia – Nel 2023 521 incidenti stradali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Glirilevati dalla Polizia Locale della Città diMontecelio sono stati, nell’anno, complessivamente, 521. Di questi, nel dettaglio: 296, senza alcun ferito; 144, con feriti; 1 ha comportato un decesso; 20 hanno coinvolto i pedoni; 52 sono riconducibili alla pavimentazione stradale; 4 sono attribuibili alla caduta di alberi. Quattro, inoltre i sinistri che hanno determinato l’avvio di procedimenti penali. L’attività svolta degli agenti, in tema di sicurezza stradale, è improntata su una continua attività di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada. Si tratta di personale altamente qualificato e formato, in grado di intervenire nell’immediatezza dell’evento per fare fronte alle variegate emergenze che, con cadenza quotidiana, si verificano lungo la rete viaria comunale. Attualmente, l’organizzazione dei servizi della Polizia Locale prevede l’impiego di due Nuclei operativi: il Nucleo Servizio Sicurezza e Infortunistica stradale, che si occupa in via principale, ma non esclusiva, del rilievo deglie della videosorveglianza; il Nucleo Pronto Intervento/Controllo del territorio, specializzato nel pronto intervento, predisposizione di posti di controllo, rilevamenti della velocità con strumenti elettronici, pattugliamenti finalizzati al controllo del territorio e altro.