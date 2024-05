Azzannata da un cane mentre passeggia con un’amichetta | attimi di terrore per una bimba

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Choc e paura a Leonforte, dove una bambina di 9 anni è stata aggredita da un. La piccola è stataal basso ventre dall’animale che si trovava alla catena e al guinzaglio. Come riporta un giornale locale ‘Live Sicilia’. Non si capisce ancora come sia stato possibile, spetterà agli investigatori riuscire a ricostruire la dinamica.aggressivo – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comIntanto la piccola è stata trasportata in ospedale. I medici hanno dovuto metterle diversi punti di sutura, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. La prima ricostruzione dei fatti Dai primi accertamenti sembra che la bambina stesse camminando insieme aquando è stata vittima dell’aggressione di unche sembrerebbe essere un incrocio tra un pittbull e un meticcio. Sono state le urla dellaa richiamare l’attenzione dei passanti e anche della mamma che ha visto dal balcone di casa quanto stava succedendo e si è precipitata in strada per aiutare la sua piccolina.