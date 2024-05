Spal - ora chiudi con Zilli E si spera in Dalmonte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In attesa di sciogliere il nodo legato al direttore dell’area tecnica che continua a vedere impegnato in prima linea Corrado Di Taranto, si registrano significativi progressi nella trattativa per trattenere Massimo. Tra i giocatori in prestito con diritto di riscatto, il centravanti di proprietà del Cosenza al momento rappresenta una priorità per il club biancazzurro e mister Di Carlo che non è ancora stato confermato ufficialmente ma con ogni probabilità siederà nuovamente sulla panchina della. Ebbene, i tempi per l’intesa totale con la società calabrese non sono ancora maturi, ma lasta lavorando sodo su questo fronte e a quanto pare sembrano esserci sviluppi positivi. Ricordiamo cheè arrivato lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Cosenza, che si è salvato in serie B. I biancazzurri hanno quindi la possibilità di acquisire il suo cartellino versando quanto pattuito, altrimenti non è da escludere nemmeno la strada che porta ad una ulteriore stagione in prestito a Ferrara.