Fisco | redditometro divide maggioranza - P Chigi aggiusta tiro ‘con dm Leo è superato’**

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – L’argine arriva nel pomeriggio, a slavina già partita. A provocarla i titoloni dei siti online sul ritorno del ‘’, vale a dire il ‘radar’ del fisco per stanare furbi e furbetti avvalendosi della capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi. Un esempio su tutti? Se stando alla tua dichiarazione dei redditi fai fatica ad arrivare a fine mese, difficile tu possa giustificare l’acquisto di una barca e di una seconda casa in una località di grido. Dopo essere stato abrogato nel 2018, il decreto ministeriale del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri e firmato dal vice ministro all’Economia Maurizio Leo, ripristina lo strumento di ‘accertamento sintetico’ che risale al reddito analizzando la capacità contributiva per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016. Ritorno al, dunque? ...