(Di martedì 21 maggio 2024) Per ildiscatta il commissariamento ad ormai pochi giorni dalle elezionii. Il colpo di scena è avvenuto nel Consiglio comunale di ieri, durante il quale hanno annunciato le proprieil sindaco facente funzione Giuliano Boccanera, il presidente dell’assemblea Pierluigi Altavilla e altri cinque consiglieri. Il tutto in una seduta che doveva essere molto tecnica ma che ha portato alla fine della legislatura, ormai giunta quasi a scadenza naturale. Più della metà dell’assemblea ha dunque formalizzato la propria volontà di lasciare gli incarichi aprendo le porte del commissariamento del. Il tutto alla vigilia della sentenza d’appello per Nicola Alemanno, imputato per abuso d’ufficio in un processo sul post terremoto, per il quale era arrivata anche la richiesta di assoluzione. "Si tratta ...

Comune commissariato a Norcia. In sette presentano le dimissioni - comune commissariato a norcia. In sette presentano le dimissioni - Per il comune di norcia scatta il commissariamento ad ormai pochi giorni dalle elezionii. Il colpo di scena è avvenuto nel Consiglio comunale di ieri, durante il quale hanno annunciato le proprie ...

Boccanera, dimissioni da consigliere Norcia politicamente dovute - Boccanera, dimissioni da consigliere norcia politicamente dovute - Parla di "un atto politicamente dovuto per onorare il senso di responsabilità nei confronti di norcia" il consigliere comunale di norcia Giuliano Boccanera nel motivare le dimissioni "dopo un compiuto ...

Dimissioni in blocco, Norcia verso il commissariamento - Dimissioni in blocco, norcia verso il commissariamento - Il presidente del consiglio comunale, Altavilla: atto di responsabilità. Domani l'appello per Alemanno che sarebbe tornato in carica ...