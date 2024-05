Tragedia con il parapendio | muore l’attore italiano

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 20 maggio 2024)aveva due passioni, la recitazione e volare. Proprio quest’ultima gli è stata fatale. L’uomo di 55 anni ieri è precipitato con iled è deceduto dopo essere decollato da Malga Campet, sul Monte Avena. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo respirava ancora ma era in stato di incoscienza. È morto poco dopo. Leggi anche: Musica italiana in lutto, addio a Franchino: svelate le cause della morte Leggi anche: Riccardoa soli 19 anni: la malattia scoperta per casoMassimo Madrigali, 55 anni, di Bologna, domenica 19 maggio si è schiantato al suolo poco dopo il decollo indal Monte Avena, sulle Dolomiti bellunesi. L’uomo viveva a Bologna insieme alla madre ma era spesso sulle ...