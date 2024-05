Dichiarazione dei redditi precompilata - da oggi è possibile accettarla o modificarla dall’area riservata sul sito delle Entrate

(Di lunedì 20 maggio 2024) Calcio d’inizio per la stagionedei. Dal pomeriggio di lunedì 20 si apre il canale diretto con l’Agenziaper l’invio della2024 relativa al periodo d’imposta dello scorso anno. Il modello precompilato, che era giàvisionare dal 30 aprile, può ora essere accettato, modificato o integrato rispetto alla versione messa a punto dall’amministrazione fiscale. Per chiudere la partita ci sarà tempo fino al 30 settembre per il 730 e fino al 15 ottobre nel caso si utilizzi il modello. Gli ultimi dati dell’Agenzia indicano che dal 30 aprile al 17 maggio ad accedere direttamente alla fase di consultazione sono stati circa 3,9 milioni di contribuenti. La...

Il mistero su Camila Giorgi si infittisce. L’ex tennista ha chiesto sulle sue storie Instagram di non credere alle fake news che girano sul suo conto, riferendosi ai problemi con il fisco. Però ieri la Federtennis ha confermato all’Ansa del ...

La procura di Prato avrebbe avviato almeno tre procedimenti nei confronti dell'ex giocatrice di tennis Camila Giorgi a: l'ipotesi è di omessa dichiarazione dei redditi . Per il secondo procedimento, relativo all'annualità 2016, il processo sarebbe ...

