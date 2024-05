Cannes 2024 | i look più belli

(Di lunedì 20 maggio 2024) In scena fino al 25 maggiopresso il Palais des Festivals et des Congrès, la 77esima edizione del Festival diospita alcune delle star più celebri del panorama internazionale. Un’edizione storica poiché per la prima volta sarà una donna a rivestire il ruolo di presidente della giuria. L’onore va a Greta Gerwig, acclamata regista di Barbie, già sbarcata in Croisette con unfirmato Maison Margiela. A inaugurare la manifestazione anche la pluripremiata Meryl Streep che, durante la serata di apertura, riceverà la Palma d'Oro alla carriera. Tra le celebrità più attese a: Cate Blanchett, presente al Festival con due film — Megalopolis di Francis Ford Coppola e Rumors di Evan Johnson — Demi Moore; Diane Kruger in coppia con Vincent Cassel in Les Linceuls; Uma Thurman insieme a Richard Gere e Jacob ...

Va in scena a Cannes 2024 , come ogni anno, la premiazione speciale che sottolinea il contributo delle donne nel cinema. Tra tantissime celeb in nero, qualche lampo di colore dal pastello al più shocking, bling bling sparsi e accenni rock grunge in ...

The Substance è l'esaudimento di una preghiera: quella di avere un film a Cannes 2024 in grado di lasciare un segno non momentaneo, di dare qualcosa di significativo, memorabile, di farlo con audacia e soprattutto con grandissima creatività. Demi ...

Al Festival di Cannes 2024 arriva anche Kevin Costner . Per la sesta giornata di red carpet , l’attore e regista presenta Horizon: An American Saga con Demi Moore, splendida nel suo abito champagne. La sesta giornata di red carpet in quel di Cannes ...

Demi Moore torna sul red carpet di Cannes per "The Substance" - Demi Moore torna sul red carpet di cannes per "The Substance" - cannes (Francia), 20 mag. (askanews) - Demi Moore torna sul red carpet di cannes 77 per il film della della regista e sceneggiatrice francese Coralie Fargeat "The Substance", un'opera definita horror ...

Cannes 2024, i photocall di Emilia Perez e Rumours: Selena Gomez romantica, Cate Blanchett splende [FOTO] - cannes 2024, i photocall di Emilia Perez e Rumours: Selena Gomez romantica, Cate Blanchett splende [FOTO] - Diamo un'occhiata ai look che le star protagoniste dei film Emilia Perez e Rumours hanno sfoggiato durante i photocall del Festival di cannes. Cate Blachett, Zoe Saldana e Selena Gomez hanno scelto ma ...

Quando Brigitte Bardot lanciò il bikini (e diede scandalo) al Festival di Cannes - Quando Brigitte Bardot lanciò il bikini (e diede scandalo) al Festival di cannes - Brigitte Bardot provocò un'ondata di indignazione globale quando posò per le foto in bikini durante il Festival di cannes del 1953, lasciando per la prima volta scoperto l'ombelico ...