Cagliari salvo - Gaetano fa festa | messaggio commovente

(Di domenica 19 maggio 2024) Gianlucafesteggia la salvezza con il. L’ex Napoli fasui social: ilrivolto ai tifosi La domenica di Serie A ha regalato un altri verdetto: ildi mister Claudio Ranieri ha ottenuto la matematica salvezza. I sardi hanno vinto 0-2, grazie alle reti di Prati e Lapadula, la penultima gara di campionato sul campo del Sassuolo, condannando di fatto i neroverdi alla retrocessione. Il pareggio tra Empoli e Udinese ha infatti precluso agli emiliani la possibilità di rimanere in Serie A la prossima stagione. Tra i protagonisti della cavalcata delnella seconda parte di stagione c’è senza dubbio Gianluca, approdato in Sardegna in prestito dal Napoli, dopo che nella prima parte di stagione ha ...