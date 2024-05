Rinnovabili | la rivolta delle aree interne

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) Su eolico e fotovoltaico a terra si accende lo scontro tra le diverse anime dell’ambientalismo italiano. Se da un lato il WWF e Legambiente criticano aspramente l’azione del Governo che, con il Decreto Agricoltura, ha posto lo stop al fotovoltaico sui terreni agricoli, dall’altro ci sono altre storiche associazioni, riunite nella #CoalizioneArticolo9, che hanno posizioni divergenti circa l’efficacia dell’energia eolica e fotovoltaica per la mitigazione del riscaldamento globale del pianeta e sull’importanza culturale dei paesaggi nazionali, della biodiversità e dell’agricoltura . La sensazione è che Legambiente e WWF utilizzino l’emergenza climatica come grimaldello per favorire l’arrembaggio degli speculatori che cavalcano il lucroso businessfonti eolica e fotovoltaica. Al 31 marzo in tutto il territorio nazionale in base ai dati forniti da Terna, il gestore ...