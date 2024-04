Mattrella | Unità sull' antifascismo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) 13.16 "Intorno al'ntifascismo è possibile e doverosa l'popolare senza compromettere" "il pluralismo sociale e politico".Lo ha detto Matterella citando le parole di Moro del '75,come lui a Civitella Val di Chiana per la Liberazione. "Il 25 aprile è per l'Italia una ricorrenza fondante" "che ha radici nella Resistenza", che "ha prodotto la Costituzione in cui tutti possono riconoscersi, che rappresenta garanzia di democrazia"."A dfferenza dei loro nemici i patrioti della Resistenza fecero uso delle armi perché un giorno tecessero".