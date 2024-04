Sono qui per ucciderti - minacce davanti ai carabinieri | arrestato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “qui per”,di morte dinanzi alla presenza dei: scattano le manette per l’uomo Scene di ordinaria follia quelle che siverificate nella città di Ferrara (nella frazione di San Martino) nella serata di sabato 20 aprile. Notizia che, però, si è diffusa solamente nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un uomo si era presentato a casa della sua ex completamente ubriaco ed armato: una mazzetta da muratore ed uno scalpello. Il suo obiettivo era quello, appunto, di eliminare la sua ex compagna. Poco prima le aveva scritto un messaggio minaccioso.(Ansa Foto) Cityrumors.itSuccessivamente si era presentato sotto l’abitazione di lei, ma ha trovato invece iche erano stati ...