Mezzogiorno - Romano Noi Moderati | Deve essere motore e non zavorra in Europa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Proprio perché non c'è e nonesserci contrapposizione tra il Nord e il Sud del Paese, quando abbiamo approvato la Zes unica solo per ilnon ci sono state proteste da parlamentari o esponenti del nord perché anche loro sono convinti che oggi ilnecessita di una spinta maggiore affinché possa, insieme al resto del Paese,inanziché. Noi andiamo in questa direzione per fare in modo, anche attraverso la semplificazione, di accorciare la distanza tra gli utenti, le amministrazioni e lo Stato. Con la Zes unica, questo processo, anche attraverso l'accentramento dei poteri per accorciare la filiera, è in corso". Così il coordinatore di NoiSaverio ...