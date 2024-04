Ponti primaverili - le 5 destinazioni più gettonate dai toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 – Famiglie toscane con budget limitati, ma chi ha un po' di liquidità non si farà sfuggire l'occasione dei prossimiper prendersi una pausa dal lavoro. Il calendario favorevole, infatti, agevola le partenze: con soli cinque giorni di ferie si riesce a fare una vacanza di 11 giorni. Secondo Irene Floris, presidente turismo di Confartigianato Firenze e Toscana e co-titolare dell'agenzia Cg Travel, le cinquepiù richieste per idi primavera sono Marocco, Turchia, Norvegia, Spagna e Francia. Per i viaggi a lungo raggio, in testa ci sono gli Stati Uniti, con le grandi metropoli, Corea del Sud e Giappone per la stagione della fioritura dei ciliegi. Per quanto riguarda invece i turisti in arrivo in Toscana, il ponte tra il 25 e il 28 aprile sta andando, meteo ...