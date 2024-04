Analisti e premi Nobel contro l’Iran | Non doveva attaccare - con Israele si perde…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) la famosa attivista Shirin Ebadi se la prende con il governo iraniano per il lancio di missili: “Sanno di non poter vincere e l’hanno fatto lo stesso” Un attacco che ancora pesa parecchio sulle decisioni. E che mette ancora e ancora tante tensione e pressione. Sul mondo, ma anche e soprattutto sulla gente e sul popolo che vive in Iran. A sollevarsi sono soprattutto le persone che in Iran non ci sono più e vivono esuli fuori dal loro paese perché sono banditi, ma da lontano hanno il timore che si possa innescare una battaglia che non porterà da nessuna parte. “Come può una vera guerra essere una buona idea?”, chiede l’avvocata, attivista iraniana eper la Pace 2003, Shirin Ebadi che viene intercettata dal Cor Sera nella sua casa a Londra. “L’attacco iranianoè stato un vero errore, qualcosa ...