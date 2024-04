VIDEO Salerno | De Luca tra aneddoti e ricordi per l’amico Orazio Boccia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Ricordatevi che nella vita bisogna sempre sognare e non bisogna mai smettere di combattere”: sono le ultime parole checonsegnò ai figli Maurizio e Vincenzo, prima di morire nel 2023. E con queste parole oggi il figlio Vincenzo, già presidente di Confindustria nazionale, ha voluto ricordarlo nella cerimonia che, nella zona industriale di, gli ha intitolato la rotatoria, tra via Wenner e via Tiberio Claudio Felice, che, per cinquant’anni l’imprenditore, alla guida delle Arti Graficheha attraversato ogni giorno. “Sono qui come amico” ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo Deche ha partecipato alla cerimonia, raccontando tre, tra i tanti,che l’imprenditore era solito narrare quando si ...