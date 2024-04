Incendio Angri- Salerno | in corso campionamenti Arpac

(Di venerdì 12 aprile 2024) , il personale è intervenuto sul posto ha fornito alle autorità delle indicazioni Tecnici del dipartimento didell’Arpa Campania sono intervenuti oggi in prima mattinata, su richiesta dei Vigili del fuoco, nel territorio comunale di) sul luogo dell’che stanotte si è sviluppato in una fabbrica dismessa in via dei Goti, allo scopo di valutare le conseguenze ambientali dell’evento. Si è osservato che la struttura interessata dall’è ora adibita a deposito di merci di varia tipologia: materiale in plastica, carta, detersivi, eccetera. Non essendo pertanto nota, sulla base delle prime informazioni disponibili, la tipologia dei materiali combusti, i tecnici dell’Agenzia hanno attivato presso il luogo dell’campionatori per una verifica ...

