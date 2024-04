Made in Italy | Coldiretti al Brennero

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 10.14 Manifestazione dial, in difesa delin. Attesi migliaia di partecipanti all'iniziativa "per fermare l'invasione di cibo straniero spacciato per italiano mentre l' Ue mette a rischio l'etichetta". L'obiettivo è arrivare a un milione di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per la trasparenza di quanto finisce sulle nostre tavole, con l'estensione dell'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentare in commercio nell' Ue.