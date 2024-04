Torri Hamon | la nipote di Antonioni guida la protesta contro l’abbattimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Ravenna, 7 aprile 2024 – Elisabettadel regista Michelangeloche girò a Ravenna, nell’inverno 1963-1964, il film Leone d’Oro ‘Il deserto rosso’, è stata protagonista oggi, domenica 7 aprile, della nuova manifestazionedelle. Celebre, a questo proposito è diventata la foto di Monica Vitti, con sullo sfondo una torre(ma si tratta della torre che era in via Baiona, non una di quelle che verranno abbattute nell’ex Sarom). Ieri pomeriggio un gruppo di persone si è ritrovato alle 14 al ponte mobile per spostarsi verso la testata del Candiano con manifestazione finale nei pressi dell’Almagià. Il presidio è stato organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, insiema ad Aipai ...