Roma | manifestazione contro la missione navale in Mar Rosso

(Di sabato 23 marzo 2024) Si è svolta pacificamente laindetta da associazioni e movimenti per chiedere "la fine della partecipazione dell'Italia allaAspides". LaUe a guida italiana lanciata lo scorso febbraio nel Marper difendere il transito delle navi sul golfo di Aden. Al corteo, che si è snodato per le vie del quartiere tuscolano proprio a ridosso della sede del Comando Operativo di Vertice Interforze hanno partecipato circa trecento persone. Imponente lo spiegamento di forze ma il tutto si è risolto con un presidio finale di piazza dei Consoli dove poi lasi è sciolta.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro , ha partecipato alla manifestazione di Libera per la giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, e ha sfila to con il ... (ildifforme)

Deejay Ten a Torino il 24 marzo: percorso, strade chiuse e modifiche alla viabilità - Domenica 24 marzo la città di Torino ospita à la manifestazione sportiva denominata Deejay Ten, gara podistica non competitiva con finalità ludico motorie, sociali e promozionali dell’attività ...mentelocale

“ASSOCIAZIONI SPECIALIZZANDI DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA“ * FORMAZIONE: « ANCHE I FUTURI FISICI MEDICI OGGI IN PIAZZA A Roma - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Ben il 78% degli specializzandi in fisica medica non riceve alcun contributo economico, o se lo riceve, arri ...agenziagiornalisticaopinione

“ASSOCIAZIONI SPECIALIZZANDI DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA“ * FORMAZIONE POST LAUREA: « ANCHE I FUTURI FISICI MEDICI OGGI IN PIAZZA A Roma - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Ben il 78% degli specializzandi in fisica medica non riceve alcun contributo economico, o se lo riceve, arri ...agenziagiornalisticaopinione