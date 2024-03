I bambini incisori e i poeti | Else ripubblica il mitico libro

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar. (askanews) – Nel 1956 Vanni Scheiwiller decise di pubblicare per All’insegna del pesce d’oro le poesie di Montale, Quasimodo, Saba, Sinisgalli e Ungaretti illustrate daidi una scuola elementare di un piccolo borgo montano guidati dal maestro Gianni Faè. Ilnasceva da una pratica educativa in cui il maestro insegnava afigli di boscaioli, artigiani e contadini attraverso metodi e tecniche dell’educazione attiva. Al centro della scuola c’era un torchio con cui istampavano il loro giornale di scuola. Quell’esperienza pedagogica ebbe un grande risalto e una grande eco, molti giornali e intellettuali dell’epoca se ne occuparono fin tanto che i maggioriitaliani decisero di donargli le loro poesie per essere illustrate e stampate. Così nacque il ...

