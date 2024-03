Chiara Ferragni lontana da Fedez pronta a voltare pagina

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 23 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Dopo la fine del matrimonio cone l’avvio delle procedure di separazione,si racconta sui social, mostrando un animo positivo e proiettato verso il futuro. “Mi sento meglio, circondata d’amore ea sentirmi di nuovo me stessa”, ha confidato a un fan, lasciando trasparire la sua determinazione e fiducia.: un nuovo inizio all’insegna di positività e serenità Anche nel giorno del terzo compleanno di Vittoria, la figlia della coppia,ha voluto condividere la sua gioia con i suoi follower. Come già accaduto per Leone, anche per la piccola Vittoria è prevista una reunion con l’ex marito, che tornerà a casa per festeggiare insieme alla ...