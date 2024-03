Docenti di sostegno chiedono l’assunzione da GPS | “Continuità didattica va garantita con l’immissione in ruolo di noi specializzati”

Al via le domande di Mobilità per i docenti : c'è tempo per inviare l'istanza entro il 16 marzo. Ancora tanti i dubbi per chi è interessato ad essere ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: 2 minutiMonta la protesta nel mondo della scuola e degli insegnanti di sostegno , in Italia come in campani a, regione nella quale il numero ... (anteprima24)

Smartphone in classe “Preziosa opportunità per per insegnarne un uso consapevole”. INTERVISTA al Professor Andrea Raciti: Da un lato il nuovo corso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo cui l’utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici in classe è considerato un fattore di distrazione che incide negativam ...orizzontescuola

La protesta degli insegnanti di sostegno: «Beffati dalle nuove regole, nonostante il corso non saremo assunti in ruolo»: Lunedì le proteste in sincrono negli atenei lombardi e in tutta Italia. Si tratta di i Docenti già in servizio in scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori di Milano e provincia ...milano.corriere

Diplomifici, la stretta è servita: Un ddl ricco di misure sulla scuola, dalla possibilità per gli insegnanti di sostegno precari di essere confermati sulla cattedra, così da garantire la continuità didattica allo studente a cui sono ...italiaoggi