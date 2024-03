Ieri in Campania | ucciso a calci e pugni a Salerno | è caccia all’assassino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, domenica 3 marzo 2024. Avellino – Continuano serrate le indagini della Squadra Mobile e della Procura di Avellino per individuare i responsabili del raid incendiario all’agenzia assicurativa Az Service, consumato nella notte tra giovedì e venerdi a Valle e, soprattutto, capire la matrice che sarebbe legata agli ambienti della criminalità organizzata. (LEGGI QUI) Benevento – Rinuncia per motivi di varia natura per Raffaele Morelli che lascia la corsa in sostegno di Cuomo, candidato sindaco alle prossime elezioni a San Giorgio del Sannio. (LEGGI QUI) Caserta – I carabindella compagnia di Caivano, nel corso di un pattugliamento per le strade della cittadina a nord di Napoli, hanno notato una Renault Twingo con tre persone a bordo. All’interno due sorelle, rispettivamente di 21 ...