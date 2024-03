Gino Cecchettin a CTCF | “Sento i genitori del suo assassino | stanno vivendo un dramma”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) In un mondo che si muove freneticamente, a volte sono le storie personali di dolore e speranza a ricordarci l’importanza di ogni momento vissuto. È il caso della toccante testimonianza di, che ha deciso di trasformare la tragica scomparsa della figlia Giulia in un’iniziativa di sensibilizzazione e aiuto concreto.ha recentemente condiviso il suo viaggio emotivo e il progetto nato in memoria di Giulia, un’iniziativa che mira a sostenere le associazioni impegnate sul territorio nell’aiuto agli altri, riflettendo l’altruismo e la generosità che hanno sempre contraddistinto la giovane. Il ricordo della scomparsa: “Un sabato ordinario” Il giorno della scomparsa di Giulia, un sabato apparentemente ordinario, è stato un momento di profonda riflessione per, che ha sottolineato come ...