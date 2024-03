Belen Rodriguez torna sul set dopo un anno di stop | la felicità su Instagram | “Chiamale emozioni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) “”, cosìin una della lunga serie distories da lei pubblicate. Il motivo di tantal’ha spiegato lei stessa a corredo di un video condiviso coi propri followers mentre applica una maschera al viso e fa un “massaggio drenante prima dire sul setun“. Il tormentato periodo in ambito sentimentale sembra essere accantonato per la showgirl che,la rottura con Elio Lorenzoni (e la presunta frequentazione con il cestista Bruno Cerella), si mostra contenta sui social., dalle foto e dai cortometraggi postati, pare essere ripartita più carica che mai, pronta a riprendersi spazio nel mondo dello spettacolo. Anche se momentaneamente non ...