Il Pse lancia il suo manifesto | difesa comune europea e sostegno a Kiev

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - "La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina segna un punto di svolta nella storia. Manteniamo fermo il nostroincondizionato all'Ucraina fornendo assistenza politica, umanitaria, finanziaria e militare per tutto il tempo necessario". Lo si legge neldel Pse per le prossime elezioni europee, che oggi verrà approvato dal Congresso in corso alla Nuvola dell'Eur. Il Pse intende attuare "una forte politica di sicurezza e diche operi in modo complementare alla Nato". I socialisti europei accolgono "con favore l'avvio dei negoziati di adesione alla Ue con Ucraina, Moldavia e Bosnia Erzegovina"."alle aspirazioni europee della Georgia". Serve "una politica di allargamento efficace, a partire dai Balcani occidentali". ...