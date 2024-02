Vincenzo | morto con l’ago in un bronco La famiglia chiede un milione e mezzo all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Perugia, 29 febbraio 2024 – Oltre une trecentocinquantamila euro di danni per i familiari diBosco. È la richiesta avanzata tramite il loro legale, l’avvocato Sara Falchi, che ha citato come responsabile civile l’Azienda ospedaliera di Perugia, nell’ambito del procedimento per la morte del 39enne di origine romana, deceduto nella fase preparatoria di un intervento al naso. Sette i medici accusati di omicidio colposo, quattro anestesisti e tre otorinoaringoiatri tra i quali tre specializzandi. Ora le difese potrebberore il giudizio con riti alternativa, decisione che le difese si sono riservate di formulare nella prossima udienza, fissata per l’11 aprile, quando sono previste anche le discussioni. Ieri, il gup ha respinto la richiesta di dichiarare inutilizzabili i verbali di sommarie informazioni rese da due ...