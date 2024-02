Tempeste violente scuotono il Midwest degli Stati Uniti | Tornado e Danni Diffusi

Proiezioni meteo MARZO: variabilità a go go: A metà mese, le previsioni indicano la possibilità di Tempeste violente e temporali intensi che potrebbero colpire diverse parti del Paese. Le regioni costiere potrebbero subire mareggiate e ...meteogiornale

Maltempo: per Coldiretti è allerta frane, in 48 ore 35 Tempeste di pioggia e vento: In Italia nel giro di 48 ore si sono abbattuti 35 tra nubifragi e Tempeste di vento, con frane e danni che si ... La pioggia, importante per l’agricoltura stretta nella morsa della siccità, ma ...radiocolonna

La villa da 16 milioni di euro è sull'orlo del precipizio, ma il radiologo si rifiuta di andarsene: «Non ho paura che cada nell'Oceano»: La casa è il luogo più sicuro del mondo: è il posto in cui, dopo una giornata stressante, ci si può rilassare, è quell'angolo di paradiso che non si ...leggo