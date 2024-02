Tante voci | ma un solo spartito La solidarietà ci rende più forti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’autonomia non è un concetto prettamente giuridico. Nel linguaggio corrente essa è intesa come sinonimo di indipendenza, come capacità di (auto)determinare le proprie scelte. Generalmente s’intende l’autonomia da condizionamenti o di far qualcosa. In riferimento cioè ai margini di libertà di scelta o di potere che un soggetto è in grado di vedersi riconosciuti, con ciò dando atto del rapporto di interdipendenza con gli altri soggetti rispetto ai quali si guadagnano porzioni di autonomia. L’autonomia nella Costituzione ple mosse dall’articolo 5, in rapporto alle comunità locali territoriali. Spiega in proposito Giovanni Serges, professore emerito di Diritto Costituzionale dell’università RomaTre, che "la Costituzione non afferma di voler costituire le autonomie locali territoriali, bensì usa il termine ‘riconosce’, quasi a voler sottolineare la preesistenza ...