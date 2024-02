Quartetto Klimt con una prima mondiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Suoneranno per lavolta a Pavia Duccio Ceccanti (violino), Edoardo Rosadini (viola), Jacopo Di Tonno (violoncello) e Matteo Fossi (pianoforte). Ilsi esibirà alle 21 di domani in un concerto (ingresso libero, iscrizione sul sito del collegio Borromeo), con brani di Francesco Darmanin, The Sudden Lightness, Wolfgang Amadeus Mozart,n. 2 in mi bemolle magg. K 493, Carlo Galante, Quattro Arie per Gioachino,con pianoforte su frammenti rossiniani (esecuzione), Johannes Brahms,n.3 in do minore op.60.