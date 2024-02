I fiori di via Antonini per Valencia | Costruttori e ditte a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una delegazione dei residenti della Torre dei Moro è volata a, per portare la solidarietà da Milano dopo il maxi-rogo divampato giovedì scorso, provocando 10 morti, con una dinamica che presenta inquietanti analogie con l’incendio che il 29 agosto 2021 ha distrutto il grattacielo in viaper fortuna senza provocare vittime. Con loro un gruppo di ex residenti della Grenfell Tower di Londra, con cui si è creato un rapporto di collaborazione per chiedere "edifici sicuri", bruciata dal fuoco nel 2017, con 80 morti tra le persone che si trovavano all’interno. "Siamo stati ricevuti dalle autorità spagnole – spiega Mirko Berti, uno dei residenti di via– che hanno reagito con tempestività alla crisi. Il piano che hanno messo in atto per la gestione dell’emergenza dimostra che sono avanti anni luce, anche se ...