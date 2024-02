Sonego-Nagal oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Dubai 2024

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lorenzose la vedrà contro Sumitnel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Il torinese è reduce da due eliminazioni consecutive all’esordio. Ora sulla sua strada c’è il piccolo indiano che, grazie ad un grande avvio di stagione, è riuscito a fare il proprio ingresso tra i primi cento giocatori del mondo. Quest’ultimo ama giocare sulla terra battuta ma anche sulle superfici rapide ha dimostrato di essere un tennista da prendere con le pinze. Secondo le quote dei bookmakers, non a caso,partirà con i favori del pronostico ma non di molto. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Per l’allievo di Gipo Arbino in caso di vittoria ci sarebbe agli ottavi di finale uno tra il russo Daniil Medvedev, ...

