Sofia di Edimburgo e il principe Edoardo | i due assi nella manica della royal family

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non capita spesso di vederli insieme allo stesso evento. L’assenza di alcuni working– Kate Middleton si sta riprendendo da un intervento all’addome, re Carlo sta combattendo contro un tumore – però, ha fatto sì chedie ilpartecipassero insieme alla stessa manifestazione ufficiale. «L’unione fa la forza», direbbe qualcuno. Una grande verità per la, mai come in questo periodo.ed, una pedalata di coppia È così che il fratello e la cognata di re Carlo, venerdì 23 febbraio, hanno partecipato alla prima giornata dei Campionati nazionali britannici di ciclismo su ...