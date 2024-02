Legano due cani a un cancello e li abbandonano | le immagini

Il mondo del calcio piange Jose La Cagnina: LEGNANO – E’ stato un avversario dei lilla per diverse ... l’aveva portato a essere ricoverato in una clinica specializzata; lascia la moglie e due figli. José La Cagnina era un attaccante classe 1973 ...sportlegnano

Gli uomini che Legano due cani a un cancello e li abbandonano. Video: Poi il guinzaglio legato alle inferriate e la fuga, mentre i due cani abbaiano senza sosta. Due pitbull sono stati abbandonati nei giorni scorsi fuori dalla sede di Segrate della "Lega del cane", come ...milanotoday

Il Palio di Legnano in pellegrinaggio laico a Strasburgo: Ha preso il via ieri, lunedì 26 febbraio, il "pellegrinaggio laico" del Palio di Legnano nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo. Il Palio di Legnano in pellegrinaggio laico a Strasburgo Per du ...primamilanoovest