“Dolce stil web“ Versi d’amore in rete

(Di martedì 27 febbraio 2024) Scrivononon sulla carta ma sul web, e così diffondono la poesia nel mondo, coinvolgendo quei giovani che non vi si avvicinerebbero altrimenti. Con ritorno di like e commenti appassionati, perché, come diceva Federico García Lorca: "La poesia non cerca seguaci, cerca amanti". Sono gli ’Insta poets’ che sui social piacciono perché sintetici e diretti. Uno di loro è Lorenzo Ricciardi, giovane fiorentino curatore della pagina Instagram (@siatelapoesia) che conta oltre 35mila follower. Convinto che l’arte vada condivisa e che "ogni persona possa trovare la poesia che si nasconde nella propria vita", punta a infondere nel cuore dei ragazzi la bellezza deiche danno voce ai sentimenti. "Le mie poesie parlano– spiega – del cercare un posto dove sentirsi al sicuro, della necessità di trovare un modo per non sentirsi ...